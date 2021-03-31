2021/03/31 | 20:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت لارا ترامب زوجة ابن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن "فيسبوك" حذف مقابلتها مع ترامب "بما يتماشى مع الحجب" المفروض على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.

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ونشرت لارا ترامب روابط مقابلة مدتها 18 دقيقة أجرتها مع الرئيس السابق على مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي منشور على "إنستغرام" و"فيسبوك"، شاركت ترامب لقطة لرسالة بريد إلكتروني تشير إلى أن المحتوى "الذي يظهر الرئيس السابق يتحدث، قد تمت إزالته بواسطة فيسبوك".

وورد في الرسالة الإلكترونية: "نتواصل لإعلامك بأننا أزلنا محتوى من صفحة Lara Trump على Facebook التي تظهر حديث الرئيس ترامب".

ويتابع النص: "تماشيا مع الحظر الذي فرضناه على حسابات دونالد ترامب على Facebook و Instagram، ستتم إزالة المحتوى الإضافي المنشور بصوت دونالد ترامب وسيؤدي إلى قيود إضافية على الحسابات".

"الإندبندنت"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’فيسبوك’ يواصل ملاحقة ترامب.. حذف مقابلة مع زوجة ابنه) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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