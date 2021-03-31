البرلمان يصوت على مادة جديدة تخص المشمولين بتعديل قانون التعاقد الموحد

2021/03/31 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب، اليوم الاربعاء، على مادة جديدة تخص الحقوق التقاعدية للمشمولين بتعديل قانون التعاقد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “البرلمان صوت على مادة جديدة تخص الحقوق التقاعدية للمشمولين بتعديل قانون التعاقد الموحد رقم (9) لسنة 2014“.

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