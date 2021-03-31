الدولار الأمريكي يتجه لأفضل أداء فصلي منذ 2018

2021/03/31 | 20:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الدولار الأمريكي عالمياً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب خطة البنية التحتية، لكنه يتجه لأفضل أداء فصلي منذ عام 2018.

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