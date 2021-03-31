2021/03/31 | 20:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صوّت مجلس النواب العراقي، على حذف المادة 20 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، الخاصة بتطبيق ضريبة الدخل على الموظفين والمتقاعدين.جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، عن الدائرة الإعلامية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي يصوّت على منع الاستقطاعات من رواتب الموظفين بموازنة 2021) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي يصوّت على منع الاستقطاعات من رواتب الموظفين بموازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).