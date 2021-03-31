بدء مباحثات وفدي العراق والسعودية حول ملفات الغاز والنفط والاستثمار والزراعة

2021/03/31 | 20:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً للوفدين العراقي والسعودي، عقد في العاصمة السعودية الرياض.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الاجتماع ناقش عددا من الملفات في مجالات الاقتصاد والنفط والكهرباء والزراعة والاستثمار". وأضاف، أن "الاجتماع أكد على أهمية مواصلة المباحثات بين مسؤولي البلدين في عدد من الملفات الهامة، وتنسيق الجهود المشتركة ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، وبما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما".

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