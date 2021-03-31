2021/03/31 | 20:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] ينتظر علماء الفضاء والمتخصصون في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بفارغ الصبر لحظة انطلاق أول طائرة حوامة فوق سطح كوكب المريخ، في حدث يعتبر الأول من نوعه في التاريخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("إنجينيويتي" تضع أرجلها على المريخ في حدث تاريخي ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("إنجينيويتي" تضع أرجلها على المريخ في حدث تاريخي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).