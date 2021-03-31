ومضات ديمقراطية … المواطن ممثل نفسه 5 – طالب سعدون


ومضات ديمقراطية … المواطن ممثل نفسه 5 – طالب سعدون
2021/03/31 | 20:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-       نبض القلم ومضات ديمقراطية … المواطن ممثل نفسه 5 – طالب سعدون تعد تجربة اثينا في  (القرن الخامس قبل الميلاد)  أول وأفضل  صيغة  في الديمقراطية ،  لانها إعتمدت  على التمثيل المباشر للشعب ، رغم الملاحظات عليها  باقصاء النساء والعبيد من المشاركة السياسية ،  وجرى التطرق اليها ضمن  مقالات سابقة عن الديمقراطية هنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ومضات ديمقراطية … المواطن ممثل نفسه 5 – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ومضات ديمقراطية … المواطن ممثل نفسه 5 – طالب سعدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).

واصل القراءة على الزمان
Sponsored Links