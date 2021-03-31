2021/03/31 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم ومضات ديمقراطية … المواطن ممثل نفسه 5 – طالب سعدون تعد تجربة اثينا في (القرن الخامس قبل الميلاد) أول وأفضل صيغة في الديمقراطية ، لانها إعتمدت على التمثيل المباشر للشعب ، رغم الملاحظات عليها باقصاء النساء والعبيد من المشاركة السياسية ، وجرى التطرق اليها ضمن مقالات سابقة عن الديمقراطية هنا […]

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