موازنة التناقضات ومكانة الشهداء – علي الشلاه


موازنة التناقضات ومكانة الشهداء – علي الشلاه
2021/03/31 | 20:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     معارضة ثقافية موازنة التناقضات ومكانة الشهداء – علي الشلاه لا ادري ان كان الخلاف على موازنة العراق 2021  سينتهي قريبا ، لكنني واثق ان مشكلات العراق كلها قد حضرت وتحضر في قانون الموازنة وكل يغني على ليلاه فيها ، والانكى انهم جميعا يرسمون مطالبهم  – لاسيما في عام الانتخابات المبكرة هذا  – بلباس […]

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