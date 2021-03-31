2021/03/31 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معارضة ثقافية موازنة التناقضات ومكانة الشهداء – علي الشلاه لا ادري ان كان الخلاف على موازنة العراق 2021 سينتهي قريبا ، لكنني واثق ان مشكلات العراق كلها قد حضرت وتحضر في قانون الموازنة وكل يغني على ليلاه فيها ، والانكى انهم جميعا يرسمون مطالبهم – لاسيما في عام الانتخابات المبكرة هذا – بلباس […]

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