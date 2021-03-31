2021/03/31 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحزب الشيوعي العراقي (2) 87 سنة تضحيات وخيبات – قاسم حسين صالح كانت افدح كواراث الحزب الشيوعي العراقي تلك التي حدثت في انقلاب (8شباط 1963)..ففي ثلاثة أيام قتل المئات من كوادره،وسجن عشرات الألاف ضاقت بهم مراكز الشرطة والسجون فوضعوهم في بنايات مدنية بينها قاعات مدارس حكومية.ولقد نجم عن هذه الكارثة ، انكسارات […]

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