بالوثائق: البرلمان يصوت على مادتين تخصان المتقاعدين وبيع الأراضي للمواطنين - عاجل

2021/03/31 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

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صوت مجلس النواب على إضافة مواد جديدة لموازنة 2021 بينها ما يخص المتقاعدين وبيع الأراضي للمواطنين.

نص المادتين الجديدتين داخل الخبر

تنشر بغداد اليوم ، أبرز الفقرات والمواد المصوت عليها خلال جلسة التصويت على الموازنة حتى الآن.- التصويت على حقوق الشهداء المثبتة بالمادة 29 - تعويض المتضررين من الأعمال الارهابية- التصويت على صرف مكافآت نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق- إلغاء المادة 20 الخاصة بفرض ضرائب على رواتب الموظفين- تلتزم وزارتي الدفاع والداخلية بتحويل المراتب الراغبين من حمله شهادة البكالوريوس إلى الملاك المدني لنفس الوزارة.- تتعاقد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع ألف شخص بصفه باحث اجتماعي.-تتعاقد وزارة الثقافة والسياحة والأثار مع 150 شخص لغرض تغطية احتياجاتها- تضمين جميع تخصيصات العقود والمحاضرين في وزارة التربية-تعيين ذوي المهن الطبية والصحية والعلوميين والخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا- إلغاء المادة 20 الخاصة بفرض ضرائب على رواتب الموظفين- تخصيص 400 مليار دينار لمشروع ميناء الفاو الكبير.- تخصيص 30 مليون دولار على مشاريع تحلية المياه في البصرة.- تخصيص مبالغ للصحة لبناء مستشفيات سريعة الانجاز بسعة 100 سرير.- تخصيص مبالغ لبناء 1000 مدرسة بمختلف المحافظات حسب النسبة السكانية.- تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير وإعادة إعمار مدينة الصدر- التصويت على المادة 11 الخاصة بحصة إقليم كردستان في الموازنة

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