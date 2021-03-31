مدرب أربيل: نسعى لكسر النحس في “فرانسو حريري”

2021/03/31 | 20:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد أسامة علي، المدرب المساعد لأربيل العراقي، أن الجهاز الفني يسعى لكسر النحس الذي رافق الفريق أثناء مباراته في ملعبه فرانسو حريري، وتحقيق الفوز أمام النجف، غدا الخميس، في افتتاح الجولة 26 من الدوري.

وقال أسامة علي، في تصريحات خاصة لـ”كووورة”: “أربيل لم يستفد من عامل الأرض ولم يحقق الانتصارات في فرانسو حريري وهناك نحس يرافق الفريق بملعبه”.

وأردف مدرب أربيل: “هدفنا كسر هذا النحس في مباراة الغد أمام فريق النجف ضمن افتتاح منافسات الجولة 26 من الدوري، وطموحنا تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الكاملة”.

وزاد: “يجب علينا استثمار المباريات التي تقام في ملعبنا، وعلينا أن نحصد نقاطها بالكامل، حتى وأن كان المنافس فريق قوي بحجم النجف، لكننا مطالبون بالنتائج ولا بد أن يفهم الجميع ذلك”.

وأكد أن الفريق تقريبا مكتمل الصفوف، مضيفا: “هي المباراة الوحيدة التي نرى أن خطوطنا مكتملة بشكل جيد، بعد عودة المصابين، وبالتالي نراهن على تواجد اللاعبين لكسب النتيجة”.

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