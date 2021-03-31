ميلان يوقف التفاوض مع دوناروما

2021/03/31 | 20:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتخذت إدارة نادي ميلان إجراء حاسما تجاه حارس مرمى الفريق، الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وينتهي عقد دوناروما مع ميلان في الصيف المقبل، ولم يتفق الطرفان حتى الآن على تفاصيل العقد الجديد.

ووفقًا لموقع “فوتبول إيطاليا”، فإن ميلان قرر إيقاف مفاوضات التجديد مع دوناروما، بعد رفض الحارس عرضين من النادي.

ويحصل دوناروما حاليًا على راتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو.وأشار الموقع الإيطالي إلى أن العرض الأول من ميلان تضمن راتبًا سنويًا بقمية 6 ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافأة قدرها مليون يورو مرتبطة بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن الروسونيري رفع عرضه الثاني إلى 7 ملايين يورو في السنة، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة مليون يورو.

وذكر “فوتبول إيطاليا” أن دوناروما ووكيله مينو رايولا رفضا العرضين.

وقال الموقع الإيطالي إن رايولا طلب راتبًا يبلغ 12 مليون يورو في السنة، من أجل الموافقة على تجديد دوناروما لميلان.

وأشار إلى أن إدارة ميلان أمام هذا التعنت من جانب اللاعب ووكيله، ربما يبحثون عن حارس بديل.

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