نائب: حزام بغداد سيشهد “ثورة” في هذا الجانب بعد إقرار الموازنة

2021/03/31 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني قال النائب عن تحالف القوى، كريم أبو سودة، اليوم الأربعاء، أن مناطق حزام العاصمة بغداد، ستشهد “ثورة إعمار”، بعد إقرار الموازنة.وبين أبو سودة، في حديث خص به “المركز الخبري الوطني”، […]

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