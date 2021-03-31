ريزان شيخ دلير: عازمون على تمرير الموازنة بالكامل

2021/03/31 | 20:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب النائبة ريزان شيخ دلير عزم المجلس على اقرار قانون الموازنة بشكل كامل الليلة.

وقالت النائبة ريزان شيخ دلير في تصريح خاص لـ PUKmedia اليوم الاربعاء، ان مجلس النواب مستمر في التصويت على فقرات مشروع قانون الموازنة، مؤكدة ان المجلس عازم على الانتهاء من اقرار الموازنة في جلسته التي يعقدها في هذه الاثناء.

وأضافت النائبة ريزان شيخ دلير ان مواد مشروع القانون كانت 58 مادة لكن تم حذف عدد من المواد واضافة مواد اخرى، لافتة الى ان العدد الكلي لمواد القانون سوف تحدد بعد الانتهاء من التصويت بالرفض او القبول على المواد الموجودة في مشروع القانون او المضافة له.

PUKmedia / فائق إيزدي

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