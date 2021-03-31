قوباد طالباني: علينا التريث لحين التصويت على الموازنة كاملة

2021/03/31 | 20:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان، الى مبنى مجلس النواب، فيما دعا الى التريث لحين التصويت على مشروع قانون الموازنة كاملا.

وقال قوباد طالباني في حديث للصحافيين سنكون سعداء ان تم التصويت على قانون الموازنة بالكامل، مضيفا تم التصويت على المادة (11) الخاصة باقليم كوردستان لكن علينا التريث لحين التصويت على القانون كاملا وحينها يمكننا الحديث.

PUKmedia / خاص

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