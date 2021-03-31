التصويت على 30 الف من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي

2021/03/31 | 20:58 - المصدر: NRT عربية

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صوت مجلس النواب، الاربعاء، على اعادة 30 الف من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي الى الخدمة.

وذكر مصدر مطلع، لـ NRT عربية، اليوم (31 اذار 2021)، ان "البرلمان صوت خلال جلسته المنعقدة للتصويت على الموازنة، على تخصيص 30 ألف درجة وظيفية لإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي، ضمن مشروع القانون".

وكان تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، قد اشترط في وقت سابق ادراج فقرة لتخصيص 30 الف درجة للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، للتصويت على مشروع قانون موازنة 2021.

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