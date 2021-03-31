التميمي: البرلمان وافق على فقرة تثبيت العقود لمن لديهم خدمة 8 سنوات بدلاً من 10سنوات لجميع الوزارات

2021/03/31 | 20:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد فسّرت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، الأربعاء، فقرة تثبيت موظفي العقود، التي تم التصويت عليها خلال جلسة تمرير موازنة 2021. وقالت التميمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مجلس النواب وافق على إضافة فقرة تثبيت العقود لمن لديهم خدمة 8 سنوات بدلاً من 10سنوات لكل وزارات ومؤسسات الدولة ضمن …

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