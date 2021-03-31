مونديال 2022.. كروس ينضم إلى منتقدي قطر على خلفيات حقوقية

2021/03/31 | 21:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الدولي الألماني، توني كروس، لاعب ريال مدريد الاسباني انتقادات حادة لدولة قطر في أعقاب الوقفات التضامنية لمنتخبات أوروبية عدة خلال التصفيات المؤهلة لمضيفة مونديال 2022، دعما لعمال منشآت البطولة التي ستقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط ودولة عربية.

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