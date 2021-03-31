2021/03/31 | 21:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

فسّرت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، الأربعاء، فقرة تثبيت موظفي العقود، التي تم التصويت عليها خلال جلسة تمرير موازنة 2021.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت التميمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 آذار 2021)، إن "مجلس النواب وافق على إضافة فقرة تثبيت العقود لمن لديهم خدمة 8 سنوات بدلاً من 10سنوات لكل وزارات ومؤسسات الدولة ضمن موازنة 2021".

للمزيد: مجلس النواب يبدأ بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي تفسّر فقرة تثبيت موظفي العقود ضمن الموازنة: مشروط بمدة الخدمة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي تفسّر فقرة تثبيت موظفي العقود ضمن الموازنة: مشروط بمدة الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).