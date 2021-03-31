محدث.. الذهب يسجل أكبر خسائر فصلية منذ 2016

2021/03/31 | 21:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عاودت أسعار الذهب الارتفاع عالمياً أعلى مستوى 1700 دولار عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع هبوط العملة الأمريكية، لكنها سجلت أكبر خسائر فصلية في

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