مشروع الدكتور سمير أمين المعرفي /ونظريته في الأقتصاد - التطور اللامتكافيء- - عبد الجبار نوري

2021/03/31 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الجبار_نوري مشروع الدكتورسمير أمين المعرفي/ونظريته الأقتصادية"التطور اللامتكافيء"عبدالجبارنوريالدكتورسمير أمين مفكر وعالم مصري 1931-2018 ماركسي منذ أيام الشباب والصبا ، وهو عالم مبدع في أستيعاب الماركسية فهما عميقاً ، مبشراً دوماً بأن الرأسمالية متهالكة تسير نحو التهالك والتفكك وتفرض الأشتراكية نفسها على عالمنا الشرق أوسطي ، وأيدهُ الكثير من عمالقة الأقتصاد في آراءه الأقتصادية المنتجة وقد أطلق سمير مش ......





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