الحزب الشيوعي العراقي(2) 87 سنة تضحيات وخيبات - قاسم حسين صالح

2021/03/31 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_حسين_صالح الحزب الشيوعي العراقي (2)87 سنة..تضحيات وخيبات! كانت افدح كواراث الحزب الشيوعي العراقي ما حدث له في انقلاب (8شباط 1963)..ففي ثلاثة أيام قتل المئات من كوادره،وسجن عشرات الألاف ضاقت بهم مراكز الشرطة والسجون فوضعوهم في بنايات مدنية بينها قاعات مدارس حكومية.



ولقد نجم عن هذه الكارثة ، انكسارات نفسية أدت الى انقسامهم على النحو الآتي:• قسم رجعوا الى ما كان عليه آباؤهم،فأطلقوا الل ......





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