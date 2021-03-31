الزرفي يتحدث عن صلاحيات أكبر للمحافظين: سنراقبهم بدقة

2021/03/31 | 21:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الزرفي قبيل إقرار قانون الموازنة

الترا عراق - فريق التحرير

أكّد عضو مجلس النواب عدنان الزرفي، الأربعاء، منح صلاحيات مالية أوسع للمحافظين ضمن الموازنة العامة لعام 2021.

وقال الزرفي في تدوينة عبر تويتر، 31 آذار/مارس، "كان لدينا إصرار كبير في اللجنة المالية بمنح المحافظين صلاحيات واسعة في الإدارة المالية لواردات المحافظات في قانون الموازنة".

وأضاف، "هذا الشيء يجب أن ينعكس على أدائهم ويعزز من نشاطهم في تقديم الخدمات للمواطن وسنراقب الأداء بدقة، وسيتعرض المقصر للمسائلة داخل مجلس النواب".

ويواصل مجلس النواب جلسة خاصة للتصويت على قانون الموازنة العامة ومناقشة طلب لتحديد موعد لحل البرلمان.

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