2021/03/31 | 21:22 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين بغداد والرياض المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين بغداد والرياض) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين بغداد والرياض) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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