مكتب الكاظمي يوضح نص الاتفاقيات الخمس الموقعة اليوم مع السعودية

2021/03/31 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة بين الجانبين العراقي والسعودي.......

وقع الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب السعودي الذي رأس وفده ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.

حيث جرت مراسم توقيع إتفاقية لمنع الإزدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية، وقعها عن الجانب العراقي وزير المالية السيد علي علاوي، فيما وقعها عن الجانب السعودي السيد وزير المالية السعودي.

ووقع وزير المالية السيد علي علاوي إتفاقية تمويل الصادرات السعودية، ووقعها عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية.

كذلك جرى توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وقعها عن الجانب العراقي وزير التخطيط السيد خالد بتال.

كما تم توقيع مذكرة للتعاون المشترك بين دار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق، و دار الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، وقعها عن الجانب العراقي وزيرة الاعمار والاسكان السيدة نازلين محمد وسو، ووقعها عن الجانب السعودي امين عام دار الملك عبد العزيز.

ووقعت ايضا مذكرة تفاهم بين شبكة الاعلام العراقي وهيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية، وقعها عن الجانب العراقي الامين العام لمجلس الوزراء السيد حميد الغزي، فيما وقعها عن الجانب السعودي السيد وزير الإعلام السعودي/ رئيس مجلس ادارة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء31 آذار 2021

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