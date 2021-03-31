وفاة شخص بعد اصابته بكورونا في خورماتو

2021/03/31 | 21:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت دائرة صحة خورماتو اليوم الأربعاء حالة وفاة لشخص بعد اصابته بفايروس كورونا في خورماتو

وقال الدكتور فوزي الزنكنة مدير مستشفى الجمهوري في خورماتوو لـ PUKmedia، بأن دائرة صحة خورماتو سجلت اليوم الأربعاء 12 حالة مصابة بفايروس كورونا وقد توفى أحد من المصابين أما الآخرون حالتهم الصحية مستقرة.

وأضاف أن عدم التزام المواطنين بالارشادات الصحية وعدم مراجعة المراكز الصحية عند الشك بأصابته بالفايروس زاد الأصابات بين المواطنين لذا يجب اتخاذ الحيطة والحذر لتجنب وتقليل الاصابة.

PUKmedia / عمر اواره

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