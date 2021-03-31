كركوك.. معرض فوتوغرافي للهجرة المليونية لشعب كوردستان

2021/03/31 | 21:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة الذكری الـ 30 للهجرة الملیونیة لشعب كوردستان وباشراف مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني، افتتح محمد عثمان عزیز مسؤول المركز يوم الاربعاء 30 آذار 2021 معرضا فوتوغرافيا للفنان مهدي شفیق، بحضور كاكه رش صدیق وحسیبة محمد العضوان القياديان للاتحاد وعدد من كوادر المركز وفناني كركوك.

واحتوی المعرض الذي اقيم بقاعة النشاط المدرسي بمدینة كركوك صورا فوتوغراقية جسدت الهجرة الملیونیة لشعب كوردستان عقب الانتفاضة التاریخیة التي شهدتها كوردستان في العام 1991.

واشاد مسؤول مركز تنظیمات كركوك بالدور الذي لعبه الفنان مهدي شفیق في توثیق هذا الحدث التاريخي.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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