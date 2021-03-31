التميمي توضح بشأن تثبيت موظفي العقود

2021/03/31 | 21:29 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، الاربعاء، ان البرلمان وافق على اضافة فقرة تثبيت العقود لكل وزارات ومؤسسات الدولة ضمن موازنة 2021.

وقالت التميمي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (31 آذار 2021)، ان "البرلمان وافق على اضافة فقرة تثبيت العقود الذين لديهم خدمة 8 سنوات بدل من 10 سنوات لكل وزارات ومؤسسات الدولة ضمن موازنة 2021".

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