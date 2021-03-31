رئيس الوزراء العراقي يسعى لتوثيق العلاقات الاقتصادية مع السعودية

2021/03/31 | 21:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، في الرياض رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الذي يقوم بزيارة للمملكة طال انتظارها بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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