2021/03/31 | 21:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني تحدث النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، اليوم الأربعاء، عن ما سمّاه بـ”نصرٍ” وإنصافٍ لشريحة كبيرة، بعد التصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2021.وقال الدهلكي في حديث خص به “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن ديالى يتحدث عن “نصر” في الموازنة وإنصاف لهذه الشريحة المركز الخبري الوطني.

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