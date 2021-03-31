المثقفون الانتهازيون... ماركس انموذجا

2021/03/31 | 21:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

من اولويات المثقف وبغض النظر عن ما

يحمل من معرفة ان يكون ثابت المبدا وكما

هو في السر هو ايضا في العلن حسب ما

تعترضه من مواقف وعندما يكون صاحب معرفة

يكون دوره اكبر من حيث نشر المعرفة

با

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