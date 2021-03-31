البرلمان يوافق على تثبيت موظفي العقود ويحدد المشمولين

2021/03/31 | 21:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس النواب، الاربعاء، الموافقة على تثبيت العقود ممن لديهم خدمة ثماني سنوات.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، إن “مجلس النواب وافق على اضافة فقرة تثبيت العقود الذين لديهم خدمة ثماني سنوات بدل من عشر سنوات لكل وزارات ومؤسسات الدولة ضمن موازنة 2021”.

وعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لحسم التصويت على مواد الموازنة الاتحادية لعام 2021.

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