إنتاج النفط في الولايات المتحدة يرتفع 100 ألف برميل يومياً

2021/03/31 | 21:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع قوي للصادرات الأمريكية من الخام.

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