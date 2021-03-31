عاجل | المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة بين الجانبين العراقي والسعودي

2021/03/31 | 21:47 - المصدر: قناة التغيير

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المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة بين الجانبين العراقي والسعوديتوقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين حكومتي العراق والسعوديةوزير المالية علي علاوي يوقع اتفاقية تمويل الصادرات السعودية

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