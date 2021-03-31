2021/03/31 | 21:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ، بدر الزيادي ، الموقف بشأن المفسوخة عقودهم بالوزارات الأمنية ووزارة العدل.وقال الزيادي في مقابلة متلفزة تابعها “النور نيوز” إن “البرلمان لم يصوت في الموازنة على عودة المفسوخة عقودهم من وزاراتي الداخلية والدفاع ووزارة العدل”.وأضاف إنه “تم جمع تواقيع لتضمين المفسوخة عقودهم في الموازنة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية تحدد موقف المفسوخة عقودهم في موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية تحدد موقف المفسوخة عقودهم في موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).