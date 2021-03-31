2021/03/31 | 21:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أدت ضحى علوان، اليوم الأربعاء، اليمين الدستوري نائبا في مجلس النواب، بديلا عن عبد الإله النائلي.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “ضحى رضا هاشم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأدية اليمين الدستوري لبديل النائلي في مجلس النواب المركز الخبري الوطني.

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