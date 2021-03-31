مايكروسوفت تسعى لتوظيف 50 ألف شخص عبر LinkedIn دنيا و سمارت

2021/03/31 | 21:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت شركة مايكروسوفت إنها تهدف إلى تعيين 50 ألف شخص في وظائف تتطلب مهارات تقنية كجزء من حملة أوسع يتم الاضطلاع بها من خلال موقعها المهني الشبكي لينكد إن لمساعدة العمال المتضررين من جائحة فيروس كورونا على الانتقال إلى مجالات جديدة.وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، وستكون الوظائف فيما تسميه مايكروسوفت “نظامها البيئي” للشركات التي تستخدم منتجاتها أو تساعد […]

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