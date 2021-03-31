ما مصير 350 مليار دولار التي هربت من العراق طيلة 17 عاما؟

2021/03/31 | 21:53 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رغم امتلاكه ثروة نفطية هائلة، إلا أن العراق لا يزال يتخبط في مشاكل اجتماعية واقتصادية كثيرة جعلت الشارع ينتفض على مسؤوليه مرارا خلال مظاهرات شعبية حاشدة.



ومن بين الأسباب التي جعلت بلاد الرافدين في ذيل الترتيب في مجال النمو، ظاهرة الفساد التي انتشرت في جميع مفاصل الدولة منذ سنوات.



فحسب لجنة النزاهة البرلمانية، فلقد تم تهريب نحو 350 مليار دولار خلال 17 عاما.



تحليل مع عمار الحميداوي حول انعكاسات الفساد على الاقتصاد العراقي وأبعاده السياسية والاجتماعية...

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