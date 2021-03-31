أمريكا تمدد اعفاء العراق 4 اشهر لإستيراد الكهرباء من إيران

2021/03/31 | 21:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر حكومي عراقي اليوم الأربعاء حصول بلاده على استثناء جديد من الولايات المتحدة لاستيراد الكهرباء من إيران....

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