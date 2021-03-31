الكاظمي وبن سلمان يترأسان اجتماعا موسعا

2021/03/31 | 21:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بغداد/ ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اجتماعا موسعا للوفدين العراقي والسعودي، الاربعاء، في العاصمةالسعودية الرياض.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن “الاجتماع ناقش عددا من الملفات في مجالات الاقتصاد والنفط والكهرباء والزراعة والاستثمار“.واكد الاجتماع، بحسب البيان، على “أهمية مواصلة المباحثات بين مسؤولي البلدين في عدد من الملفات الهامة، وتنسيق الجهود المشتركة ضمن اطار مجلسالتنسيق العراقي السعودي، وبما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما“.

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