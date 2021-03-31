2021/03/31 | 22:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من تنظيمات مركز حمرين لتنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الأربعاء عددا من مدارس القضاء وذلك لتلبية أحتياجاتهم من القرطاسية والأدوات الضرورية اللأزمة للتدريس والتعليم في تلك المدارس.

وكان الوفد المكون من كامل مجيد عضو قسم العلاقات التابعة للمركز واحمد رمضان المشرف الأداري عن الأتحاد الوطني الكوردستاني وبناء على توجيهات كريم شكر محمد مسؤول مركز حمرين زاروا عددا أخر من المدارس وقدموا المساعدات الدراسية الضرورية لهم.

ويأتي تقديم هذه المساعدات كدعم لبعض المدارس في خورماتو من الذين عليهم زخم طلابي كبير ولديهم مشاكل من ناحية عدم وجود المواد الضرورية المطلوبة لتمشية الأمور الادارية وايضا الدراسية لتلك المدارس.

PUKmedia / عمر اواره

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساعدات الـ أ. و. ك تصل الى مدارس خورماتو) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساعدات الـ أ. و. ك تصل الى مدارس خورماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).