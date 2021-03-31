2021/03/31 | 22:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 35 دقیقة

1723 مشاهدة

وقع الوفد العراقي، الاربعاء، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب السعودي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (31 آذار 2021)، ان "الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب السعودي الذي رأس وفده ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان".

واضاف البيان، انه "جرت مراسم توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية، وقعها عن الجانب العراقي وزير المالية السيد علي علاوي، فيما وقعها عن الجانب السعودي السيد وزير المالية السعودي"، مبينا ان "وزير المالية علي علاوي وقع اتفاقية تمويل الصادرات السعودية، ووقعها عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية".

واوضح، ان "تم توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وقعها عن الجانب العراقي وزير التخطيط السيد خالد بتال".

واشار البيان الى انه "تم توقيع مذكرة للتعاون المشترك بين دار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق، و دار الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، وقعها عن الجانب العراقي وزيرة الاعمار والاسكان السيدة نازلين محمد وسو، ووقعها عن الجانب السعودي امين عام دار الملك عبد العزيز".

وتابع "وقعت ايضا مذكرة تفاهم بين شبكة الاعلام العراقي وهيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية، وقعها عن الجانب العراقي الامين العام لمجلس الوزراء السيد حميد الغزي، فيما وقعها عن الجانب السعودي السيد وزير الإعلام السعودي/ رئيس مجلس ادارة هيئة الإذاعة والتلفزيون".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة الكاظمي للسعودية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة الكاظمي للسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).