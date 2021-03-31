لجنة مواجهة كورونا في إقليم كردستان تصدر قرارات جديدة

2021/03/31 | 22:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجهت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اقليم كردستان، الأربعاء، باغلاق المرافق الدينية بدءاً من الأول من نيسان القادم لغاية اليوم العاشر منه.

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وذكرت اللجنة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (31 آذار 2021)، أنه "بسبب ارتفاع مؤشر الاصابات والوفيات بكورونا في اقليم كردستان ومن اجل مصلحة وسلامة وحماية حياة المواطنين تقرر اغلاق جميع الأماكن الدينية (الجوامع والتكايا والكنائس والمعابد وجميع الاماكن الدينية الاخرى) اعتبارا من يوم الخميس الاول من نيسان المقبل لغاية العاشر منه قبل حلول شهر رمضان".

واضاف البيان انه "لا يسمح لأي مناسبة واجتماع ديني واجتماعي داخل وخارج تلك الاماكن الدينية خلال تلك الفترة مثل الاوساط الدراسية والاماكن الاخرى التي تم اغلاقها منذ اكثر من ثلاثة اسابيع".

ودعت اللجنة "رجال الدين والمصلين المسلمين واتباع الديانات الاخرى القيام بمهامهم من اجل حماية صحة وحياة المواطنين".

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