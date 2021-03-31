وكالة نون تنشر نص الاتفاقيات الخمس الموقعة اليوم بين العراق السعودية

2021/03/31 | 22:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء،

مصطفى الكاظمي، الأربعاء ، تفاصيل

الاتفاقيات الخمس ومذكرات التفاهم

المشتركة بين الجانبين العراقي

والسعودي.

وقال المكتب في بيان له إن "الوفد

العراقي برئاسة رئيس مجلس

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