السعودية والعراق يوقعان 5 اتفاقيات في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة

2021/03/31 | 22:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد

بن سلمان، اليوم الأربعاء، رئيس وزراء

العراق مصطفى الكاظمي لدى وصوله إلى

الرياض في زيارة رسمية إلى السعودية،

حيث عقدا جلسة مباحثات ركزت على زيادة

التعاون بين البلد

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