ضحى رضا تؤدي اليمين الدستوري بدلا عن النائلي

2021/03/31 | 22:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادت النائبة ضحى رضا هاشم علوان، اليوم الاربعاء، اليمين الدستوري كنائب بدلا عن النائب عبدالاله النائلي.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، “ضحى رضا هاشم علوان تؤدي اليمين الدستوري بدلا عن النائب عبدالاله النائلي”.

وكان مجلس النواب، عقد اليوم الاربعاء، جلسته رقم 46 برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي وحضور ٢١٥ نائباً.

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