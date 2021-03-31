البرلمان يصوت على فقرة تخص الحوافز الشهرية لموظفي الضرائب

2021/03/31 | 22:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الهيئة العامة للضرائب، الاربعاء، عن تصويت البرلمان على فقرة تخص الحوافز الشهرية لموظفيها.وقالت الهيئة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بجهود ومثابرة من المدير العام شاكر الزبيدي صوت مجلس النواب مساء اليوم الاربعاء بادراج فقرة اضافة 30‎% حوافز شهرية تضاف الى موظفي الهيئة العامة للضرائب على اساس النسبة …

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