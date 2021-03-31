2021/03/31 | 22:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وقع الوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، خلال زيارته الرسمية الى الرياض، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب السعودي الذي رأس وفده ولي العهد محمد بن سلمان. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرت مراسم توقيع إتفاقية لمنع الإزدواج الضريبي بين حكومة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة بين العراق والسعودية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة بين العراق والسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).