مجلس النواب يعيد التصويت على (المادة 1 فقرة ب) من قانون الموازنة

2021/03/31 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

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مجلىس النواب يعيد يُصوت على (المادة ١ فقرة ب ) من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021

مجلس النواب - الدائرة الاعلامية

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