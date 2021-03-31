توقعات حالة الطقس: أمطار في 5 محافظات عراقية يوم غد الخميس

2021/03/31 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

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توقع المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي، اليوم الأربعاء، ان تشهد 5 محافظات عراقية سقوط أمطار يوم غد الخميس.وقال الكبيسي في منشور له على الفيسبوك إن "فرص الأمطار الرعدية منتصف الليلة وفجر يوم غد الخميس تمتد حول مناطق محافظات المثنى والناصرية والديوانية وميسان وجنوب واسط".

وتوقع أن "تحدث حالة مطرية تخص شمال العراق مطلع الأسبوع المقبل".

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